Vučić najavio promene: Biće samo 12 ministara, Vlada će biti na točkovima i ministri na terenu

Nosilac liste “Aleksadar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je na skupu liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” da građani moraju više da budu uključeni u rad institucija i najavio promene u načinu funkcionisanja buduće Vlade.

“Neću da prihvatim da budem premijer u Vladi kompromisa. Umesto 31 ministra biće samo 12 ministara i predsednik Vlade”, rekao je Vučić.

On je istakao da je tokom obilaska Srbije razgovarao sa građanima i da je zaključio da ih institucije nedovoljno slušaju.

“To je mali čovek, njega malo ko čuje i to je prva stvar koju moramo da promenimo”, rekao je Vučić.

Najavio je i da će ministri ubuduće više vremena provoditi na terenu.

“Vlada će biti na točkovima i svakoga dana na terenu svi ministri”, poručio je Vučić.

On je dodao da će morati da se promeni i odnos lokalnih funkcionera prema ljudima u selima.

“To će morati da se promeni jer ja neću da radim drugačije, to su moji uslovi”, rekao je Vučić.

(Pančevac)

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