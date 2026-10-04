„Faktor bend“ iz Bitolja stiže u južni Banat: Makedonske večeri u Kačarevu i Jabuci 16. i 17. oktobra

KAČAREVO / JABUKA – U Kačarevu i Jabuci ovog oktobra biće održane tradicionalne Makedonske večeri, uz bogat muzički i kulturni program posvećen makedonskoj muzici, kulturi i tradiciji. Ova dvodnevna manifestacija okupiće ljubitelje prepoznatljivog melosa i dobre atmosfere, a muzički deo programa predvodiće popularni „Faktor bend“ iz Bitolja.

Prvo druženje zakazano je za petak, 16. oktobar, u Kačarevu, gde će zvanični program početi u 19 časova u tamošnjoj Grand sali. Svi zainteresovani posetioci ulaznice za ovu jedinstvenu bajku makedonskog zvuka u Kačarevu mogu obezbediti po ceni od 2.300 dinara.

Već naredne večeri, u subotu, 17. oktobra, makedonska praznična atmosfera seli se u Jabuku. Domaćin drugog dana manifestacije biće poznati restoran „Uno Quattro“, gde program takođe startuje od 19 časova. Cena karte za događaj u Jabuci iznosi 2.500 dinara. Organizatori pozivaju sve građane južnog Banata i ljubitelje dobre makedonske pesme da na vreme obezbede svoja mesta i uživaju u vikendu posvećenom tradiciji.

(Pančevac)