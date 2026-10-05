Konkurs za sufinansiranje izgradnje i sanacije javne kanalizacije

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje rekonstrukcije, sanacije, izgradnje i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata javne kanalizacije u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2026. za koji je opredeljeno ukupno 272,5 miliona dinara i biće otvoren do 30. oktobra.

Kako je navedeno u konkursu, cilj dodele bespovratnih sredstava je obezbeđivanje osnovnih, neophodnih uslova za život i sprečavanje migracije stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Predmet konkursa je izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i izrada projektno tehničke dokumentacije objekata javne kanalizacije u javnoj svojini za 2026. radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini koji se odobrava je do 65 miliona dinara bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Bespovratna sredstva za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i izradu projektno tehničke dokumentacije objekata javne kanalizacije u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 odsto od ukupno prihvatljivih troškova.

Korisnik sredstava podnosi prijavu za svaki projekat posebno, a svaka jedinica lokalne samouprave može podneti više prijava.

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine za potrebe svojih javnih komunalnih preduzeća, kao i javna preduzeća i privredna društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti – prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, a čiji su osnivači lokalne samouprave.

Tekst konkursa i prijava na konkurs nalaze se na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs.

(RTV Pančevo)