U organizaciji Udruženja rezervnih vojnih oficira i podoficira Pančevo (URVSPA) u Svetosavskom domu, u Ulici Dimitrija Tucovića 2, održan je humanitarni bal „Osmeh za Spomenak” – sva prikupljena sredstva donirana su Domu za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Spomenak”. Događaj je otpočeo himnom koju je izvelo Pančevačko srpsko crkvenopevačko društvo, na čelu sa dirigentom Verom Carinom.

Nakon toga je predsednik URVSPA mr Jasmina Subić održala uvodni govor. Veče je nastavljeno recitacijom dobrodošlice koju je izvela predškolka Bogdana Vitomirov, zatim nastupima učenika MŠ „Jovan Bandur” Mihajla Stankovića, koji je svirao na harmonici, profesora gitare u toj školi Oskara Ereša i PSCPD-a koji je izveo kompozicije „Ščedrik”, „Tamo daleko”, „U mog dike”, „Sve dok je tvoga blagog oka” i „Srpkinja”. KUD „Stanko Paunović” NIS RNP predstavilo se brojnim gradskim igrama iz Centralne Srbije.

Nakon toga su gostima podeljeni simbolični pokloni i održana je aukcija slika koje je donirao ivanovački Dom kulture „Žarko Zrenjanin”. Goste i decu iz Doma „Spomenak” pozdravio je i Stevica Lazarević, član Upravnog odbora URVSPA, koji je odrastao u Domu za decu i omladinu „Vera Radivojević” iz Bele Crkve. U ostatku večeri svečanost su svojom muzikom uveličali Vesna i Nenad iz dueta „Pobediće ljubav”.

Udruženje rezervnih vojnih oficira i podoficira Pančevo je i ovog puta pokazalo da brine za svoje članove, ali i za svu decu, omladinu, kao i za sve one kojima je potrebna neka pomoć. Oni su se uvek vodili izrekom Žana Žaka Rusoa da je poziv svih profesija da budu ljudi, a oni to definitivno jesu.

Bal je realizovan uz podršku i pomoć Srpske pravoslavne eparhije banatske, Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, Muzičke škole „Jovan Bandur”, KUD-a „Stanko Paunović” NIS RNP, Doma kulture „Žarko Zrenjanin” Ivanovo, dua „Pobediće ljubav, „Fešte”, Udruženja „Dukat”, Vinarije „Đurić” i nekoliko prijatelja, fizičkih lica. URVSPA svima upućuje najiskreniju zahvalnost na njihovoj nesebičnoj pomoći i podršci.

(Pančevac / S. T.)

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