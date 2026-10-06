Pogledajte fotke s koncerta orijentalnog plesa!

Škola orijentalnog plesa „Dalia” priredila je nesvakidašnji ugođaj u velikoj sali Kulturnog centra Pančeva. Naime, na scenu su jedna po jedna izlazile učenice ove škole i mnogobrojnim posetiocima pokazivale svu lepotu orijentalnog plesa, kao i muzike koja ga prati: u jednom trenutku bile su zajedno na bini i sinhronizovano opčinile publiku.

Događaj je počeo glasom „nevidljive” naratorke koji je izlazio iz zvučnika: „Kažu da svaka priča počinje kada se otvore neka vrata. Naša počinje onda kada se svetla utišaju, kada prvi ton ispuni salu i kada svakodnevni svet na trenutak ostane negde iza nas. Večeras nećemo samo gledati ples. Večeras ćemo putovati kroz muziku, gradove, ritmove, sećanja i priče koje se već generacijama prenose pokretom”.

Naratorka je nastavila: „Negde između prvog udarca bubnja i poslednjeg okreta, možda ćemo otkriti i zašto je orijentalni ples toliko teško objasniti rečima. Zato ih za trenutak zaboravimo. Neka se otvore vrata naše prve zajedničke noći. Dobrodošli na prvi koncert orijentalnog plesa škole „Dalia” u Pančevu. Naša priča počinje”.

A priča je počela u školi u kojoj se, uz ples, mlade i nešto starije dame upoznaju primarno sa arapskim i egipatskim jezikom i kulturom, turskim, grčkim, ali i sa raznim drugim stilovima plesa. Učenice nauče da slušaju i da osete muziku i da je isprate pokretima tela; upoznaju svoje telo, pa ga zato i dodatno zavole.

„Dalija” polaznicama nudi grupne i individualne časove orijentalnog – trbušnog plesa, koji kasnije izvode na venčanjima, rođendanima i ostalim proslavama, a ne nastupaju na momačkim večerima.

Ženski glas je nastavio da govori: „Svako veliko putovanje jednom je počelo sasvim malim korakom. Jednim nesigurnim pokretom pred ogledalom. Prvim pokušajem da kuk posluša muziku, da ruke pronađu svoje mesto, a telo nauči jezik koji do tada nije govorilo. I možda je upravo u tome najveća čar plesa – niko se ne rađa znajući sve njegove tajne. One nam se otkrivaju jedna po jedna. Prvu stranicu večerašnje priče zato ispisuju one koje su nedavno napravile svoje prve korake”.

Zanimljiva priča iz zvučnika je glasila dalje ovako: „Kada naučimo prve korake, događa se nešto zanimljivo. Polako prestajemo da razmišljamo o tome gde treba da bude ruka, koliko treba pomeriti kuk i šta dolazi nakon brojanja. I tada, prvi put, iza tehnike počinje da se pojavljuje – ličnost. Jer, isti pokret nikada ne izgleda isto na dve žene. Jedna će ga pretvoriti u osmeh, druga u izazov, treća u tišinu. A kada plesačica ostane sama na sceni, nema iza koga da se sakrije. Ostaju samo ona i muzika”.

Kroz školu je do sada prošao veliki broj devojaka i žena koje su pronašle svoju novu ljubav – ljubav ka orijentalnom plesu. Cilj je da pored plesa postoji i plesna zajednica, mesto gde se žene okupljaju da se druže, dele iskustva, plesna i životna, stvaraju nova prijateljstva i zajedno grade samopouzdanje uz žensku solidarnost.

Instruktor i osnivač škole orijentalnog plesa „Dalia” je Milica Leštarić. Prve plesne korake napravila je još davne 2007. godine na časovima džez baleta, kada je shvatila da je ples njena ljubav. Kasnije se bavila latino i modernim plesovima, ali je ništa nije toliko ispunjavalo kao kada je, 2012. godine u Novom Sadu, otišla na prvi čas orijentalnog plesa. Nakon selidbe u Pančevo, u koji je došla zbog ljubavi, nije želela svoju ljubav prema orijentalnom plesu da zanemari te je nakon dve godine, 2019, otvorila svoju školu plesa u našem gradu. Sajt škole je trbusniples.com.

(Pančevac / S. Trajković)

Pančevo vozi za život: Pridružite se akciji „Daj pedalu raku!“