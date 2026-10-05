Pančevo vozi za život: Pridružite se akciji „Daj pedalu raku!“ 

PANČEVO – Povodom obeležavanja oktobra, Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, Pančevo će se i ove godine glasno pridružiti regionalnoj kampanji podrške ženama koje su se izborile sa ovom bolešću ili se još uvek bore.

Zavod za javno zdravlje Pančevo, u bliskoj saradnji sa Ženskim centrom „Milica“, organizuje tradicionalnu biciklističku vožnju pod prepoznatljivim sloganom „Daj pedalu raku“.

Ova velika humana akcija biće održana u subotu, 10. oktobra 2026. godine, sa početkom tačno u 12 časova na Tamiškom keju u Pančevu. Okupljanje i registracija učesnika planirani su sat vremena ranije, od 11 časova kod Gradske plaže, odakle će se formirati prepoznatljivi „ljubičasti tim“. Pančevo će ove jeseni sedmi put zaredom ponosno stajati na mapi gradova koji aktivno podržavaju ovu vožnju solidarnosti.

Glavni cilj kampanje jeste skretanje pažnje javnosti na presudan značaj skrininga i redovnih preventivnih pregleda dojke, ali i apel za bolju dostupnost savremene dijagnostike i terapija za svaku ženu u Srbiji i regionu, bez obzira na mesto stanovanja ili socijalni status. Ovu regionalnu inicijativu pokrenule su upravo žene koje su pobedile opaku bolest, kako bi prenele poruku da je rak dojke skoro u potpunosti izlečiv ukoliko se otkrije i leči na vreme.

Akcija „Daj pedalu raku“ i ove godine se realizuje uz institucionalnu podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. U njoj aktivno učestvuju biciklistički klubovi, udruženja pacijenata, lokalne samouprave i društveno odgovorne kompanije u preko 30 gradova širom zemlje. Organizatori pozivaju sve Pančevce da u subotu ponesu svoje bicikle, obuku nešto ljubičasto i svojim prisustvom podrže bržu prevenciju, bolje uslove lečenja i kvalitetniji život naših majki, sestara, baka i prijateljica.

(Pančevac/S.L)