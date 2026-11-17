Poljska ulica u Pančevu bez vode
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je ostala Ulica Poljska, od Svetozara Markovića do Bratstva Jedinstva.
Sanacija havarije je u toku, saopštavaju iz JKP „Vodovod i kanalizacija“.
(Pančevac)
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