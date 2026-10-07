Osnovna škola u Crepaji uvela inovativni model nastave

Osnovna škola u Crepaji jedna je od 20 škola na području Srbije koja od ove jeseni primenjuje inovativni model celodnevne nastave po uzoru na evropske škole. Reč je o pilot-projektu koji traje do 2030. godine podržanom od strane Ministarstva prosvete i Svetske banke.

Za učenike prvog i četvrtog razreda Osnovne škole „Sava Žebeljan“ u Crepaji ova školska godina donosi značajne novine koje uglavnom nailaze na pozitivne reakcije dece i roditelja. Počela je primena projekta celodnevne nastave po modelu evropskih škola, a u planu je da do 2030. godine budu obuhvaćeni svi razredi, ukupno 16 odeljenja.

„Ovde se odvija nastava, ali posle toga i izrada zadataka, celokupno učenje. Imamo organizovane obroke, užinu i topli obrok. Nakon toga imamo vannastavne aktivnosti, slobodno vreme, druženje, rad na socijalizaciji dece“, kaže direktorka škole Nina Stanižan, prenosi RTV.

Učiteljica Svetlana Matić dodaje: „Imaju veronauku, likovnu kulturu, fizičke aktivnosti, ekologiju, sekciju čitanja, folklor. Prvi čas traje od 8 do 9.20, do užine, i u okviru tog vremena deca imaju vremena da urade novo gradivo i domaće zadatke“.

Novine su prelazak na jednosmenski rad, ali i to što sada deca rade domaći u školi. Uz pomoć učiteljice ili drugara to ide lakše i doprinosi boljem učenju.

Škola u Crepaji očekuje oko 75 hiljada evra od Svetske banke, prvenstveno za nabavku nastavnih sredstava i studijske izlete.

Projektom je obuhvaćeno 20 škola na teritoriji Srbije, a u Južnom Banatu, pored Crepaje, primenjuje se u Vladimirovcu i Gaju.

(Rtv.rs)