Bela Crkva: Besplatne članske kartice biblioteke za đake prvake

Lepa tradicija učlanjenja đaka prvaka u Narodnu biblioteku u Beloj Crkvi nastavljena je i ove godine.

Prijem najmlađih članova u biblioteku i podela besplatnih članskih karti đacima prvacima važan je događaj za Narodnu biblioteku, koja na taj način iz godine u godinu podmlađuje porodicu svojih čitalaca i nastavlja da promoviše knjigu i čitanje.

Narodna biblioteka u Beloj Crkvi u toku obeležavanja Dečije nedelje besplatno je učlanila 115 đaka prvaka. Zabava, učenje i druženje sa knjigom može da počne.

„Biblioteka u Beloj Crkvi se uvek trudila da učlanjenjem prvaka stekne poverenje kod najmlađih generacija. Kulturom čitanja i negovanjem ljubavi prema knjizi, mlade generacije kroz svoje školovanje i obrazovanje izgrađuju svest o značaju pisane reči, a time i sopstveni kritički stav prema životu. Sama biblioteka tako postaje sastavni deo života mladih, ali i baza za dalji intelektualni razvoj pojedinaca. Besplatno učlanjenje prvaka je ne samo finansijski podsticaj roditeljima, već ideja vodilja za dalji intelektualni razvoj i sazrevanje“ – rekao je Igor Vokoun direktor Narodne boblioteke u Beloj Crkvi.

Belocrkvanska biblioteka kontinuirano prati trendove i knjižni fond obogaćuje novim naslovima, tako da prvaci odmah po učlanjenju postaju redovni čitaoci koji uvek mogu da pronađu neku zanimljivu knjigu. Članske karte važe godinu dana i za to vreme su im dostupne sve knjige sa Dečijeg odeljenja Narodne biblioteke u Beloj Crkvi.

(BC info)