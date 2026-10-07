Sajam zapošljavanja u Vršcu 9. oktobra: 130 slobodnih radnih mesta

Vršačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje drugi ovogodišnji Sajam zapošljavanja, koji će biti održan u petak, 9. oktobra, od 11 do 13 časova, u foajeu Kongresno-muzičke dvorane Centra „Millennium“ u Vršcu, na adresi Omladinski trg 17.

Učešće na sajmu do sada je potvrdio 21 poslodavac, koji će predstaviti svoje potrebe za radnicima i imati priliku da brzo i jednostavno pronađe odgovarajuće kandidate.

Nezaposlenima će na raspolaganju biti 130 slobodnih radnih mesta, što predstavlja dobru priliku za sve koji traže posao ili žele da promene radno mesto.

Poslodavcima je tokom sajma dostupna i besplatna profesionalna selekcija kandidata, kao i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje pozivaju sva zainteresovana nezaposlena lica da posete Sajam zapošljavanja i aktivno učestvuju u potrazi za novim zaposlenjem.

Sajam zapošljavanja – 9. oktobar, od 11 do 13 časova, Centar „Millennium“, Vršac.

(Vršac online)