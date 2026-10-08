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Crepaja u petak ostaje bez struje

20:00

08.10.2026

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Foto: Pančevac
Pančevac

Prema informacijama na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije, za petak, 9. oktobar, najavljena je obustava električne energije u Crepaji, u periodu od 8.30 do 13.30 časova, zbog radova na elektromreži.

Obustava se odnosi na celo naseljeno mesto. Normalizacija snabdevanja očekuje se po završetku radova. Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da tokom prekida budu oprezni i da, pre nestanka struje, isključe osetljive električne uređaje iz napajanja.

Preporučuje se i da na vreme napune mobilne telefone i obezbede neophodne zalihe vode, kako bi višesatni prekid protekao bez većih neprijatnosti.

(RTV Kovačica)

Tagovi

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