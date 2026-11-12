ED Pančevo: Isključenja struje za petak, 13. novembar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u petak, 13. novembra, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo

09:00 – 10:30 – deo Letnje ulice od Ribarske do Jabučkog puta.

Vršac

08:00 – 12:00 – Radnička, Generala Emanuela Arsenijevića 2-20, Vračarska do Paje Marganovića, Deligradska 18-23, 26-40, Relje Krilatice 8, MK Panonija, Briksol poslovni objekat.

Vršac

08:30 – 11:30 – Đure Đakovića od J. Mišića do K. Napravnika, Danila Kiša 21 i 23.

Vršac

11:45 – 14:00 – Đure Đakovića 34-54 i 37-55, Margitska 70, Đerdapska 1.

(Pančevac)