ED Pančevo: Isključenja struje za petak, 13. novembar
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u petak, 13. novembra, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.
Pančevo
09:00 – 10:30 – deo Letnje ulice od Ribarske do Jabučkog puta.
Vršac
08:00 – 12:00 – Radnička, Generala Emanuela Arsenijevića 2-20, Vračarska do Paje Marganovića, Deligradska 18-23, 26-40, Relje Krilatice 8, MK Panonija, Briksol poslovni objekat.
Vršac
08:30 – 11:30 – Đure Đakovića od J. Mišića do K. Napravnika, Danila Kiša 21 i 23.
Vršac
11:45 – 14:00 – Đure Đakovića 34-54 i 37-55, Margitska 70, Đerdapska 1.
(Pančevac)