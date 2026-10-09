Deo Kačareva ostao bez vode

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Rast cena stoke u Srednjem Banatu: Tovne svinje skuplje
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14:30
09.10.2026
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u naseljenom mestu Kačarevo ostala Ulica Vinogradska, kao i Ulica Borisa Kidriča.
Sanacija havarije je u toku, a vode neće biti do završetka radova na vodovodnoj mreži.
(Pančevac)
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