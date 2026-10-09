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Deo Kačareva ostao bez vode

11:52

09.10.2026

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Foto: JKP Vodovod

Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u naseljenom mestu Kačarevo ostala Ulica Vinogradska, kao i Ulica Borisa Kidriča.

Sanacija havarije je u toku, a vode neće biti do završetka radova na vodovodnoj mreži.

(Pančevac)

Tagovi

havarija Kačarevo voda vodovodna mreža

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