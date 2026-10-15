Republička izborna komisija proglasila je na današnjoj sednici izbornu listu „Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara“ za izbore za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i utvrdila boje glasačkih listića i boje kontrolnih listića za izbore za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Kako je obrazloženo pri proglašenju izborne liste „Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara“, utvrđeno je da ta izborna lista ispunjava uslove Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u pogledu broja kandidata i zastupljenosti manje zastupljenog pola na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija, te da je ta dokumentacija pravno valjana.

RIK doneo odluke o boji listića za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Ta lista priložila je i spisak od 1.438 birača koje su je podržale, od kojih su pravno valjani potpisi 1.319 birača.

RIK je usvojio Odluku o boji glasačkog lističa i Odluku o boji kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje za neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Tako će glaački listići na izborima za članove nacionalnih saveta bošnjačke i mađarske nacionalne manjine biti na papiru kajsija boje, s tim što će listići za glasanje za bošnjačku nacionalnu manjinu imati okvir braon boje, a za mađarsku okvir svetlo sive boje.

Glasački listići za izbor članova nacionalnog saveta albanske, aškalijske, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke, štampaće se na papiru bele boje.

Listići za izbore za albansku nacionalnu manjinu imaće okvire crvene boje, za aškalijsku lila boje, za bugarsku nacionalnu manjinu ljubičaste boje, za bunjevačku ciklama boje.

Za vlašku nacionalnu manjinu okvir će biti tamno crvene boje, za grčku nacionalnu manjinu tirkizne boje, za egipatsku svetlo zelene boje, za makedonsku maslinasto zelene boje, za nemačku zlatne boje, za poljsku narandžaste, za romsku žute boje, za rumunsku svetlo plave boje, za rusinsku tamno sive boje, za slovenačku plave boje.

Za izbore za slovačku nacionalnu manjinu okvir će biti plave boje, za slovenačku roze, ukrajinsku tamno plave, za hrvatsku karmin crvene boje, za crnogorsku tamno zelene boje, a za češku nacionalnu manjinu zelene boje.

Što se tiče kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, on će biti plave boje.

(RTS)