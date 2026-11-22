Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Ujutru hladno, ponegde prizemni mraz, a tokom dana umereno oblačno. Pre podne na severozapadu Srbije jače naoblačenje sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac. Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

U ponedeljak pretežno oblačno i hladno, mestimično sa kišom, a uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura u intervalu od 6 stepeni na severu do 13 stepeni na jugu Srbije.

U utorak još hladnije i suvo, ujutru mestimično sa mrazem, a u toku dana maksimalana temperatura ispod 10 stepeni. Od srede promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.

(Pančevac)