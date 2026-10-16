Vučić: Novi Sad je Srbija, srpska Atina, uvek je bio i uvek će biti

Nosilac liste „Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić rekao večeras u Novom Sadu na predizbornom skupu ove liste da je Novi Sad Srbija, srpska Atina i da je to uvek bio i da će uvek biti i da separatističke ideje nikada neće pobediti.

Vučić je potsetio da je učestvovao u dovođenju 14 fabrika u Novi Sad, i da danas ima 40.000 više zaposlenih ljudi nego u vreme Bojana Pajtića, (Dejana) Šoškića i ostalih.

„Danas u Novom Sadu radi 178.000 ljudi, a tada je radilo 138.000 ljudi. Pa pogledajte rezultat. Mislim da to govori nešto i o nama, ali i o njima. Mnogi su ljudi zaboravili šta je bilo ovde pre 14 godina. Pre 14 godina gotovo nijedna fabrika više nije radila, privreda nije postojala.

Postojali su samo moćnici na vlasti koji su pljačkali, otimali od svog naroda nemilice, i siromašan narod koji je tražio bukvalno hleb i svako jutro kada se probudi gledao kakav je kurs dinara, jer smo imali (Dejana) Šoškića za kog nam kažu da je ‘nov’, a dovukli su najgore kadrove da nam vode politiku danas, da nas vrate u prošlost“, rekao je Vučić.

On je rekao da su se neprijatelji ujedinili protiv Srbije, da je sruše.

„Dovoljno vam je da pogledate Aljbina Kurtija i dovoljno je da vidite koga podržava Aljbin Kurti na izborima u Srbiji, i da vam sve bude jasno. Nemojte, dragi građani Vojvodine, severa Srbije, da zaboravite to. Nenad Čanak je pametan čovek, Nenad Čanak je svom svojom snagom, a Bojan Pajtić kao glavni ideolog podržao takozvanu Studentsku listu. Zašto, ljudi? Naravno da bi opet Pajtić mogao da krade, ali ima i drugi razlog“, rekao je Vučić.

Drugi razlog, kako kaže je, da su već pripremili statut, koji je više ustav Vojvodine nego statut.

„Zato što se nikada nisu odrekli separatističkih težnji, i zato su dobili podršku spolja, zato su dobili ogroman novac da ruše Srbiju. A naš odgovor im je – Novi Sad je srpska Atina, Novi Sad je Srbija, bio je i uvek će biti, i nikada nećete pobediti.

Neće to Novi Sad, neće to Srbija. Ne damo Srbiju. Ne damo Novi Sad, ne damo ni jedan grad, ne damo ni jedno mesto u Srbiji. Ne damo im Srbiju“, poručio je Vučić.

Vučić : Sve se završava 25. oktobra. Narod Srbije će odlučiti, a ne ljudi iz inostranstva