Vučić : Sve se završava 25. oktobra. Narod Srbije će odlučiti, a ne ljudi iz inostranstva

Na prepunom Trgu slobode u Novom Sadu oko 18.15 časova počeo je predizborni skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, na kojem su se obratilii nosilac liste Aleksandar Vučić i predsednik slovačke vlade Robert Fico.

Skup je počeo izvođenjem himne Srbije „Bože pravde“.

Sa Vučićem su predsednik slovačke vlade Robert Fico i predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milord Dodik.

Obraćanje Aleksandra Vučića

Zapevao je sa građanima “Stavi ruzmarin ispod jastuka” na početku.

– Dobro veče, Novi Sad! Hvala vam! – rekao je i pozdravio velikog prijatelja Roberta Fica, koji se obratio građanima na tečnom srpskom jeziku.

On je dodao da mu zamalo suze nisu krenule večeras.

– Dozvolite da vam se obratim. Samo što mi suze nisu krenule večeras. Hvala vam na divnom dočeku, hvala velikom prijateljima. Robert je održao veličanstven govor i u jednoj rečenici rekao sve o našem odnosu — uvek je bio uz Srbiju kad je to bilo teško i danas je rekao da neće biti na večeri u Briselu, idem u Beograd da podržam svog prijatelja i našu bratsku zemlju. I beskrajno mu hvala na tome! Srbija i ja smo uvek bili i uvek ćemo biti uz Slovačku! – rekao je.

1. novembra se dogodila ljudska tragedija koja je pogodila svakog čoveka u našoj zemlji. 16 ljudi je izgubilo život u padu nadstrešnice, Srbija je stala u neverici i činilo mi se da smo se u tih 24 sata u bolu i tuzi svi ujedinili. Dobro smo razumeli razmere tragedije, pokušali da pomognemo porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Veče posle toga došao sam na stanicu da upalim sveću. Otišao sam prvo u porodicu Firić, koja je izgubila dva člana — devojčice divne Valentinu i Saru i deku Đorđa. Nisam mogao da zaustavim suze, i razumeo sam i bol i gnev ljudi i još jedanput, izražavam saučešće porodicam i nadam se da tamo negde, u raju, iznad nas, su u stanju da svakome od nas oproste, svaki greh, krivicu! Ali ono što moramo da uradimo je da dođemo do pravde, do stvarne pravde, ne političke – rekao je Vučić.

Tu ne sme da bude milosti, izdvojio je.

– I daćemo sve od sebe da pravda bude zadovoljena, i to je naš posao, to je naša misija, i to je naš zadatak. Hoću takođe da vam kažem da nije naš, i nije ničiji posao bio da od nečega što je bila tragedija izvuče politiku. Nažalost, neki su tragediju iskoristili za provođenje svoje politike. Neki su tragediju iskoristili da samo 2 večeri, posle užasa koji nam se dogodio, napadnu i ovu kuću iza mene, da krenu u napad na Novi Sad, da krenu u napad na Vojvodinu, da krenu u napad na celu našu Srbiju. Tada su doneli odluku da im je vlast i da su im fotelje mnogo važnije od izgubljenih života, od porodica ljudi koji su stradali. Jer nemojte da vas podsećam, nikada nisu mogli da zapamte ni imena ni prezimena onih koji su stradali u užasnoj tragediji. Ništa od toga ih nije interesovalo. I trudili smo se, nekako, da im odgovorimo na svako pitanje. Pokušali da im odgovorimo na svako pitanje. Pokušali da dostavimo dokumentaciju – rekao je i dodao:

– A onda su nam godinu dana kasnije rekli da smo im dostavili toliko materijala da nisu mogli ni da pročitaju. Oni ni do dana današnjeg nisu pročitali to što smo im dostavili. Sve što su govorili, izmišljali su, zloupotrebljavali i obmanjivali javnost. To je zato što su neki drugi, iz inostranstva, vodili celu igru, jer su jednu tešku i veliku tragediju, ono što se u politici zove “crni labud”, iskoristili za napad na celu našu Srbiju. I bilo je teško, bilo je teško trpeti u svim gradovima naše zemlje napade na ljude koji drugačije misle od njih. Bilo je užasno izdržati 21. marta u Nišu, trenutke u kojima jajima i kamenicama tuku i udaraju žene. Bilo je jezivo izdržati ovde u Novom Sadu, kada su žive ljude hteli da spaljuju u našim prostorijama. Bilo je mnogo incidenata, da vas podsetim na to, da su napali na sve naše vrednosti. Napali su na porodicu, svačiju porodicu, i svaku porodicu u našoj Srbiji. Hteli su da podele porodice naše. Ono što je najveća naša tradicionalna vrednost, naša porodica, da dete udari na roditelje, na oca i majku, a oni na deku i baku. Da sve što je vekovima čuvano kao najviša i najvažnija vrednost našeg društva, da bude slomljeno i jednom zauvek uništeno – rekao je.

Kako je istakao, uvek je želeo da čuva i zaštiti Srbiju, i ponovo se zahvalio okupljenim građanima u ovolikom broju.

– Upadali u Maticu srpsku, na naše velike praznike, ne dozvoljavajući da se govori ni o Svetom Savi niti o “velikim srpskim prvacima” koji su nas toliko zadužili tokom istorije. Da su napadali Srpsku crkvu sve vreme, da sve što je bilo vezano i za našu crkvu i za Maticu srpsku, za institucije koje su čuvale i branile naš narod, te upravo institucije, i baš ovde u Novom Sadu, bile su pod najvećim napadima i na najvećem udaru. Napadali su ljude, govorili su nam: “Ne smete da se okupite, ne smete da dođete. ” A ja kao predsednik, trudio sam se da nigde nikakvog incidenta ne bude. Želeo sam uvek, na svaki način, da prihvatim i to da smo mi slabiji, da su oni jači, samo da izbegnemo incidente, da se ne proliva srpska krv. Želeo sam uvek da čuvam Srbiju i da ujedinjujem Srbiju, a oni su mislili da je to znak slabosti, a to je bio znak naše snage. I zato vam hvala što ste se večeras okupili u tolikom broju. Hvala vam što smo svi večeras ujedinjeni ovde u Novom Sadu. I hvala vam što ste pokazali snagu, snagu pobednika, ali i snagu ujedinitelja, snagu onih koji ne mrze, snagu onih koji će da pruže ruku, a ne da sklanjaju pogled od bilo koga.

– Milijarde evra su uneli da bi uništili Srbiju. Smetala im je slobodarska, samostalna i nezavisna Srbija. Nisu razumeli da Srbin uvek oseti kada mu udariš u državu, da Srbin prepozna to i da se naglo okrene i počne da brani svoju zemlju snažnije nego bilo ko. I tad je Srbija okrenula se i rekla: “Ne damo vam da nam srušite našu otadžbinu.” I hvala vam na tome, hvala vam za sve što ste izdržali u prethodnih 2 godine. Legitimna osećanja žalosti i tuge izmanipulisana su i pretvorena u nečiji gnev i bes, a zatim u nasilje nad državnim institucijama, u haos i anarhiju u zemlji. Univerziteti su pretvoreni u ogranke političkih stranaka, nastavnici su pretvoreni u političke komesare, roditelji u taoce. Naši dobri policajci i policajke pretvoreni su u mete, a naše ulice pretvorili su u bojišta. Ponoviću: ovde se nije radilo o zahtevu za pravdom – rekao je.

– Ovo je bio isključivo poziv na politički linč ljudi koji drugačije misle. Sve ovo završiće se 25. oktobra, za tačno 8 ili 9 dana. Tog dana će narod Srbije, a ne ljudi van Srbije, izaći na izbore, glasati i odlučiti kakvu budućnost žele. Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite. Revolucija! Biće opet! Nek’ se slavi, nek’ se slavi. Revolucija! Mi smo u ovoj kampanji, dragi prijatelji, predstavljali svoje rezultate, predstavljali naše planove i programe.

O nastavku napretka Srbije i gradnji

– Govorili mnogo i o tome koliko smo kilometara puteva i autoputeva izgradili više nego u prethodnih 70 godina, a planiramo da u narednih 8 godina izgradimo više nego u ovih prethodnih 12 ili 13 godina. Uradili smo to zato što smo imali vašu podršku, jer ste nam vi davali ogromnu snagu. Izgradili smo sve naučno-tehnološke parkove, jer nijedan nismo nasledili. Izgradili smo toliko bolnica, kliničko-bolničkih centara, medicinsko-zdravstvenih objekata, koliko nije izgrađeno u prethodnih 40 godina. Ali nisam zadovoljan. I moja ideja, i to želim ovde da vam obećam, i u Novom Sadu, na severu Srbije, ovde u Vojvodini, da ćemo u svakoj opštini u naredne 3 godine da uradimo, ili u potpunosti izgradimo ili rekonstruišemo, svaku bolnicu, svaki klinički centar i svaki dom zdravlja. Ogroman novac ćemo da uložimo u to, ali vi znate da kad nešto obećamo, da ćemo to da uradimo, i da imamo veliku snagu za to. Ja imam večeras još nekoliko dobrih vesti za ljude kojima će to da znači. Imamo mnogo dece sa retkim bolestima, terapije su preskupe.

– Još toliko ćemo da gradimo. Hoću da ljude koji imaju decu, koji imaju svoje bližnje, koji boluju od te bolesti, obavestim da ćemo odmah doneti odluku tokom ove godine da uložimo 6 milijardi, što je preko 50 miliona evra, da lečimo tu decu i sve obolele od te bolesti i drugih retkih bolesti. Uložićemo već od početka sledeće godine novih 7 milijardi dinara, dakle 60 miliona evra, u lečenje, u takozvane inovativne lekove. Ono što je važno: testovi NIPT za trudnice, valjda sam dobro izgovorio, od sada će ići o trošku države, nećete morati sami da plaćate. Mislim da je to dodatna podrška za naše majke, za žene koje žele da rađaju. Želim takođe da kažem i za naše starije i za naše mlađe: 2006. oni koji nisu dobro upravljali ovom zemljom, ukinuli su stomatološke usluge, najveći deo stomatoloških usluga, i za naše stare i za naše mlade. To ćemo da vratimo, i ponovo ćete da imate svog zubara, besplatno, već od početka sledeće godine. Krenućemo sa tom akcijom, najpre za stare, kasnije i za sve ostale. I to je deo našeg programa o zdravstvu, i to je stvar koju sam želeo da vam kažem – rekao je i dodao:

– Moraćemo ovde u Vojvodini da ulažemo u vodosnabdevanje, u kanalizacionu mrežu, da nastavimo da gradimo puteve već do Vidovdana sledeće godine, od Bačkog Brega, preko Sombora do Kljajićeva. Biće završen prvi deo “Osmeha Vojvodine”, kako smo ga mi nazvali, i nastavićemo dalje prema Kuli, Vrbasu, Srbobranu, Bečeju, Novom Bečeju i Kikindi. Za 2 godine završićemo autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, Fruškogorski koridor, najveći deo otvorićemo već za 6 meseci, koji će da spaja Novi Sad sa Irigom i Rumom, i da vas izvodi i ka putu ka Šidu i Zagrebu, ali i prema Kuzmin-Sremska Rača putu u Sremu, 19 kilometara, koji ćemo da otvorimo u naredna 2 meseca. Dakle, ogromni su radovi. I naravno, ono što je veoma važno, ovde govorim za Vojvodinu važno, Beograd, Vršac, Vršac-Temišvar, da možemo da idemo do tog prelepog baroknog grada u Rumuniji, i da možemo da spajamo takođe Srbiju i Rumuniju, jer smo uvek to zaboravljali u prošlosti.

– A ja ću da se postaram da napravimo i jedan deo vozova koji će da idu ka Bratislavi, da možemo da imamo tu vezu sa našim slovačkim prijateljima, ukoliko dobijem vaše poverenje. Ono što je veoma važno, to je da ulažemo u naše obrazovanje: hoću da imamo najbolje škole, hoću da imamo najbolje i najuspešnije fakultete, da nam odatle izlaze deca sa ogromnim znanjem. I odmah da vam kažem: neću, obećavam vam to, nikada više da dozvolim bilo kome da nam deca, đaci i studenti budu taoci politike. Nema više politike u školama i na fakultetima. Kome se ne sviđa, nemamo problem sa tim, ali politike u školama i na fakultetima neće biti. To je moje obećanje roditeljima koji su brinuli o svojoj deci, ulagali u škole, ulagali u fakultete, a na kraju nisu dobili znanje koje je trebalo njihovoj deci, već vođenje nakaradne politike da bi se pojedini profesori dočepali fotelja. Nismo za to plaćali ogroman novac našim univerzitetima i našim školama.

Prvo se skupu obratio Robert Fico

Slovački premijer Robert Fico obratio se okupljenim građanima na tečnom srpskom jeziku.

– Ko je to rekao da ja neću da dođem, evo me, dragi Novosađani i građani Srbije. Mnogo mi je bilo žao što nisam mogao da budem pre dve sedmice u Beogradu. Uputio sam zato poruku podrške mom prijatelju Aleksandru, ali hoću sada da je lično iskažem pred vama – rekao je Fico na početku, na tečnom srpskom.

– Nisam došao da vam držim lekcije kako da glasate, kako to neki drugi stranci rade, kao da bolje od vas znaju šta je dobro za vas.

– Sećam se naših prvih susreta, čoveka mladog, ali sa jasnom vizijom za Srbiju. Nije se stideo da pita, da primeni nešto što je video kod drugih, ako bi prepoznao da bi to moglo da donese boljitak svojoj zemlji. Srpska ekonomija se gradi velikim koracima, moćnija od mnogih u Evropi! Izbori su taj trenutak kad odlučujete da li želite da tako i nastavi, uspravno i nepokolebljivo, treba biti pravi lider, lider sa kičmom!

Kako je istakao, važno je reći “ne”, kad drugi traže da mislimo i radimo isto.

– Zato podržavam Aleksandra! On brani suverenu Srbiju, da pravi sopstvene izbore. Suverenost nema cenu, mnogo je skupa reč, a znam koliko je to teško i opasno može da bude, jer smo slični i delimo iste vrednosti. Ne sviđa se to onima koji bi Srbiju da pretvore u senku, da bude manja, baš zbog toga postavljaju nove uslove za članost u Uniji. Drago mi je što sam došao u Novi Sad, u Vojvodinu, gde moji sunarodnici Slovaci imaju ravnopravnost sa Srbima. Zahvaljujem vam što pokazujete pažnju prema njima, zahvaljujući Aleksandru uskoro dobijaju Slovačku kuću! Srpske vlasti vode politiku koja spaja, a ne razdvaja!

Slovačka će nastaviti da poštuje suverenitet Srbije.

– Kada je reč o Kosovu, nikada vas nećemo izneveriti. U meni će uvek imati iskrenog prijatelja, zato želim da vam kažem — čuvajte mir i stabilnost, čuvajte napredak, suviše su teška vremena, da biste birali neizvesnost. Znam koliko Aleksandar voli Srbiju, zarad nje je podneo ostavku na svoj lični rizik. Živela Srbija! Živela Slovačka!

Pred početak predizbornog skupa liste „Ujedinjena Srbija“ u Novom Sadu, Trg slobode i okolne ulice su prepuni građana.

Građani i dalje u kolonama pristižu u centar Novog Sada.

Mnogi od njih nose zastave Srbije, a odeveni su u dukserice bele boje sa ispisanim brojem jedan, što je broj liste „Ujedinjena Srbija“.

U Novi Sad stigao je i veliki broj poljoprivrednika sa traktorima, kao i bajkeri i biciklisti.

Nosilac ove liste Aleksandar Vučić stigao je iz Beograda do Petrovaradina brzim vozom, odakle sa građanima peške ide ka centru grada.

Najavljeno je da će gost na skupu biti i slovački premijer Robert Fico, koji je avionom stigao u Beograd, odakle je krenuo u Novi Sad.

(Tanjug)

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