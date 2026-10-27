Srbija na 2 točka: Banatski pustolov otkriva dvorce Vršca

VRŠAC – Poznati Banatski pustolov i biciklista započeo je svoju najnoviju avanturu dugu više od 100 kilometara pod nazivom „Dvorci Vršca i pogranična sela“.

Ekspediciju je startovao u Pančevu, a vožnja na dva točka preko Alibunara i Nikolinaca dovela ga je do najistočnijeg Banata i podnožja Vršačkih planina, sa ciljem da zabeleži trenutno stanje istorijskih palata, crkvi i dvoraca koji krase ovaj pogranični kraj.

Prva ključna tačka na ruti bilo je selo Vlajkovac i čuveni, ali ruinirani dvorac Močonji Bisingen iz 1888. godine. Pustolov je preneo ekskluzivne informacije sa terena da su oko ovog klasicističkog zdanja, koje je decenijama propadalo, konačno postavljene građevinske skele. Kako navodi, država je obezbedila sredstva za kompletnu restauraciju ovog istorijskog kompleksa, kao i dvorca u obližnjem Markovcu, što daje veliku nadu da će nekadašnji dom austrijske plemićke porodice Bisingen i pripadajući romantični park sa jezerom i čeličnim mostom ponovo zasijati punim sjajem.

Nakon Vlajkovca, pustolovna ruta nastavljena je u samom gradu Vršcu, mestu sa oko 32.000 stanovnika, gde je zabeležen bogat kulturno-istorijski mozaik:

Simboli vere i tradicije: U Nikolincima je snimljena monumentalna rumunska pravoslavna crkva Svetog velikomučenika Georgija, dok je u Vršcu zabeležena Aleksina crkva, kao i grandiozni Saborni hram Svetog oca Nikolaja koji je takođe u fazi restauracije.

Arhitektonski biseri: Pustolov je obišao čuveni Vladčanski dvor iz 1750. godine (restauriran 1905. godine), koji služi kao sedište Vladike banatskog i čuva neprocenjivu zbirku ikona i knjiga, a trenutno prolazi kroz obnovu fasade.

Gradsko jezgro: Reportaža je obuhvatila prelazak preko istorijskog gvozdenog mosta na kanalu Mesić iz doba Marije Terezije, kao i posetu Trgu pobede gde se nalazi velelepno zdanje nekadašnjeg Magistrata (danas Skupština grada) podignuto daleke 1860. godine.

Pustolov je pohvalio i visoku biciklističku kulturu u Vršcu zahvaljujući uređenim dvosmernim stazama, a svoj obilazak je privremeno završio na Trgu Svetog Teodora Vršačkog gde je bio u toku tradicionalni prolećni bazar domaćih proizvoda.

(Pančevac/Banatski pustolov)