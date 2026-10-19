Kovačički oktobar: Domaćini najbolji na međunarodnom šahovskom turniru

KOVAČICA – Tradicionalni, deveti po redu Međunarodni ekipni šahovski turnir „Kovačički oktobar“ uspešno je održan u nedelju, 18. oktobra. Ova sportska manifestacija okupila je 11 ekipa iz nekoliko vojvođanskih mesta, kao i goste iz inostranstva, koji su u sportskoj i srdačnoj atmosferi uveličali proslavu mesnih oktobarskih svečanosti.

Na turniru su odmerile snage ekipe šahovskih klubova iz Aradca, Bačkog Petrovca, Kulpina, Selenče, Padine, Debeljače, Janošika, tri domaća sastava iz Kovačice, kao i predstavnici kluba iz Nadlaka, prijateljskog tima iz Rumunije. Nakon odigranih sedam uzbudljivih kola po švajcarskom sistemu, titula šampiona i prvo mesto ostalo je u rukama domaćina – prve ekipe Šahovskog kluba Kovačica.

Drugo mesto na pobedničkom postolju osvojila je mlada, ali izuzetno kvalitetna ekipa iz Aradca, dok je treća pozicija pripala šahistima iz Bačkog Petrovca.

Uprava Šahovskog kluba Kovačica izrazila je veliku zahvalnost svim učesnicima koji su fer-plejom i drugarskim ponašanjem doprineli uspešnoj realizaciji ovog međunarodnog takmičenja.

(Pančevac/S.L)