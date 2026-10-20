Remi u komšijskom derbiju: Spartak i Dolina podelili bodove

U okviru 9. kola Prve južnobanatske područna fudbalske lige (JBPFL), u Debeljači je odigran napeti komšijski derbi između domaćeg Spartaka i gostujuće Doline iz Padine, koji je završen rezultatom 1:1. Svi golovi viđeni su u dinamičnom prvom poluvremenu, dok je u nastavku viđena velika borba bez promene rezultata.

Gosti iz Padine su otvorili meč na najbolji mogući način i poveli već u 11. minutu kada je I. Urban zatresao mrežu domaćina za rano vođstvo. Ipak, radost gostiju nije dugo trajala jer je Spartak ubrzo uspeo da izjednači rezultat sa bele tačke nakon dosuđenog jedanaesterca.

U drugom poluvremenu vodila se otvorena i muška borba na svakom delu terena. Fudbaleri Doline su imali inicijativu i pokušavali na sve načine da dođu do drugog pogotka, ali je odbrana Spartaka izdržala sve nalete. Iz tabora Doline su se nakon meča posebno zahvalili svojim navijačima koji su u velikom broju doputovali u Debeljaču i pružali glasnu podršku ekipi tokom svih 90 minuta.

(Pančevac/S.L/Foto: Jan Nemec )