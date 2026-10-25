Lista voća i povrća sa najviše pesticida: Pogledajte je pre sledeće kupovine

Najotrovnije voće verovatno stoji u vašoj činiji i nosi najviše pesticida. Pogledajte celu listu od 12 namirnica pre sledeće kupovine.

Kad zaobilazite voće i povrće koje se najviše tretira pesticidima, pravite važan korak ka zdravijem životu, a najotrovnije voće i povrće po količini otrova jesu jagode i spanać.

Voće i povrće su osnova zdrave ishrane, ali je isto toliko važno da budu bezbedni za jelo, odnosno čisti od prljavštine i pesticida.

Lista „12 prljavih” objavljuje se svake godine

Radna grupa za životnu sredinu (EWG), američka neprofitna organizacija koja se bavi zaštitom zdravlja i životne sredine, svake godine od 2004. objavljuje listu poznatu kao „12 prljavih”. Na njoj se nalazi 12 vrsta voća i povrća kod kojih su uočeni ostaci pesticida u većoj meri.

Prema podacima EWG-a, ostaci pesticida pronađeni su u 75 odsto testiranih uzoraka svežih proizvoda iz konvencionalnog uzgoja. Među namirnicama koje su se našle na listi „12 prljavih”, tragovi pesticida otkriveni su u čak 95 odsto uzoraka, piše Krstarica.

Jagode na vrhu, a grožđe naglo skače nagore

Jagode i spanać su i ovog puta zauzeli prva dva mesta na listi kao najotrovnije voće.

Posebnu pažnju zaslužuje i „veliki skok“ grožđa.

„Neki pesticidi su u studijama na ljudima povezani sa problemima koji uključuju pobačaje, urođene mane i smetnje u učenju ili razvoju kod dece“, navode Centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

Voće sa najviše pesticida, redom od prvog mesta

Zato dobro pogledajte celu listu voća i povrća sa najvećim količinama pesticida:

Jagode

Spanać

Kelj, raštan

Grožđe

Breskve

Kruške

Nektarine

Jabuke

Babura i ljuta paprika

Trešnje

Borovnice

Boranija

Kako smanjiti ostatke pesticida na voću i povrću

Iako se jagode, spanać i druge namirnice sa liste često nalaze na našoj trpezi, nema razloga da ih izbacujete iz ishrane. Temeljno pranje pod mlazom vode može pomoći da se uklone nečistoće i deo ostataka pesticida.

Raznovrsna ishrana i pažljiv izbor namirnica jednostavni su koraci ka bezbednijoj trpezi, zato uživajte u voću i povrću bez nepotrebnog straha.

Koje od ovih navedenih namirnica se kod vas nađu na stolu skoro svaki dan?

(Krstarica)