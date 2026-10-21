Maša Memedović na buvljaku u Pančevu pronašla svoju torbu

Maša Memedović, ćerka poznatog voditelja Jovana Memedovića, doživela je nesvakidašnju situaciju tokom obilaska buvljaka u Pančevu. Među izloženim starudijama i polovnim stvarima, mlada kreatorka i influenserka ugledala je torbu koju je odmah prepoznala kao svoju kreaciju koju je bacila svega nekoliko dana ranije.

Maša je poznata po tome što na društvenim mrežama često deli zanimljivosti iz svakodnevnog života, uključujući i posete buvljacima gde traga za vintidž komadima i neobičnim predmetima.

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Ipak, ovaj nesvakidašnji susret sa sopstvenom kreacijom potpuno ju je šokirao, pa je ceo trenutak snimila i podelila sa pratiocima na Instagramu.

„Kad od svih stvari na buvljaku nađeš svoju torbu, ne mogu da verujem. Ovo samo meni može da se desi. Ja sam je napravila, ne postoji takva torba. Šefe, je l’ ovo tvoje? Znaš da je ovo moja torba, ja sam je bacila pre neki dan, ne mogu da verujem da je sad ovde. Mislim, meni ne treba, to je staro, ali ne mogu da verujem“, rekla je Maša u snimku dok je razgovarala sa prodavcem.

Ovaj neočekivani obrt nasmejao je njene brojne pratioce i izazvao lavinu komentara. Cela situacija je na simpatičan način pokazala kako stvari koje odlučimo da bacimo ponekad nađu svoj put nazad u javnost i nastave život na sasvim neočekivanim mestima.

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(Pančevac)