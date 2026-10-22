Pančevačka bolnica dobila najsavremeniji mamograf

Zahvaljući Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo pančevačka bolnica dobila je najsavremeniji mamograf koji je važan za rano otkrivanje karcinoma dojke, koji je nedavno počeo da radi.

Svake nedelje 30 pacijentkinja obavi snimanje, a rade se i preventivni pregledi za rano otkrivanje promena na dojci.

Od početka godine u bolnicu je stigla oprema u iznosu od 60 miliona dinara, prenosi RTV Pančevo.

Direktor bolnice Zoran Milošević najavio je i nove kapitalne investicije za narednu godinu.

(RTV Pančevo)