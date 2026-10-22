Vršac: 12. Jesenje igre u subotu na Gradskom stadionu

Atletski klub „Atina” poziva klubove, trenere i takmičare da učestvuju na 12. Jesenjem igrama, koje će biti održane u subotu, 24. oktobra, na Gradskom stadionu u Vršcu.

Ova sportska manifestacija okuplja atletičare i ljubitelje kraljice sportova, pružajući priliku za nadmetanje, druženje i promociju atletike.

Za bliže informacije i uputstva zainteresovani mogu da kontaktiraju Srđana Jovanovića na broj telefona 063 71-73-850.

Atletski klub „Atina” poziva sve zainteresovane klubove i takmičare da se prijave i budu deo ovogodišnjih Jesenjih igara.

(Vršac online)