Rumunska muzika u Uzdinu: „Mladost peva“ 23. i 24. oktobra

U Uzdinu će u petak i subotu, 23. i 24. oktobra biti održano 38. izdanje Festivala rumunske zabavne muzike „Mladost peva“. Tokom dve večeri, festival će okupiti mlade muzičke talente u Domu kulture „Doina“.

Prve večeri, u petak, 23. oktobra, sa početkom u 19.30 časova, biće održano nacionalno takmičenje, na kojem će nastupiti mladi izvođači iz cele Vojvodine. Ovo takmičenje ujedno je i kvalifikaciono za međunarodni deo festivala.

Najuspešniji takmičari, koji osvoje prvo, drugo i treće mesto, plasiraće se u takmičenje, koje će biti održano 24. oktobra u isto vreme. U međunarodnom delu festivala, pored najboljih iz prve večeri, nastupiće i mladi talenti iz Rumunije.

Organizatori pozivaju ljubitelje muzike da tokom dve festivalske večeri podrže mlade izvođače i uživaju u njihovim nastupima. Trideset osmo izdanje Festivala rumunske novokomponovane zabavne muzike „Mladost peva“ organizuje Muzička omladina iz Uzdina, u okviru projekta koji je finansirao Departman za Rumune u dijaspori.

(RTV Kovačica)