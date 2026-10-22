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Sutra ističe rok za predaju lista za izbore za članove nacionalnih saveta manjina

14:30

22.10.2026

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Foto: Printscreen/YT

Rok za predaju izbornih lista za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina ističe sutra u ponoć.

Na izborima koji su raspisani za 8. novembar učestvovaće pripadnici 23 nacionalne manjine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore – albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina.

Pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se po 35 članova nacionalnih saveta bošnjačke, mađarske i romske nacionalne manjine, 29 članova nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, zatim po 23 člana nacionalnih saveta vlaške, rumunske slovačke, hrvatske i crnogorske nacionalne manjine i po 19 članova nacionalnih saveta bugarske, bunjevačke, makedonske i rusinske nacionalne manjine.

Na neposrednim izborima bira se i po 15 članova nacionalnih saveta aškalijske, grčke, egipatske, nemačke, poljske, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine i 19 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta.

Prethodni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine.

(Agencije)

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manjine nacionalni savet RIK

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