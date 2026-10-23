Ne kupuj – udomi četiri sestrice i mačiće uličarce

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo četiri sestrice i mačiće uličarce.

Mačići uličarci

Poklanjaju se prelepi mačići koje je spasila naša sugrađanka.

Ulična mačka se omacila u njenoj šupi ali nažalost ona ne može da zadži mačiće.

Zdravi su, veseli i razigrani, spremni da ulepšaju nečiju svakodnevnicu.

Sve drugo može se saznati pozivom na telefon 060/03-43-599.

Četiri sestrice

Udomljavaju se četiri ženkice, mešankice stare oko dva i po meseca.

Izbačene su u gradu, ali su zahvaljujući humanim ljudima zbrinute i očišćene od unutrašnjih i spoljašnjih parazita.

Sada bi želele da pronađu humane ljude i sigurne domove.

Kontakt: ljubimci.pancevo@gmail.com

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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