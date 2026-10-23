Ne kupuj – udomi četiri sestrice i mačiće uličarce

Dan oslobođenja Novog Sada: Položeni venci na Spomen - groblju
14:30
23.10.2026
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo četiri sestrice i mačiće uličarce.
Mačići uličarci
Poklanjaju se prelepi mačići koje je spasila naša sugrađanka.
Ulična mačka se omacila u njenoj šupi ali nažalost ona ne može da zadži mačiće.
Zdravi su, veseli i razigrani, spremni da ulepšaju nečiju svakodnevnicu.
Sve drugo može se saznati pozivom na telefon 060/03-43-599.
Četiri sestrice
Udomljavaju se četiri ženkice, mešankice stare oko dva i po meseca.
Izbačene su u gradu, ali su zahvaljujući humanim ljudima zbrinute i očišćene od unutrašnjih i spoljašnjih parazita.
Sada bi želele da pronađu humane ljude i sigurne domove.
Kontakt: ljubimci.pancevo@gmail.com
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
Ne kupuj – udomi Elzu i mačiće