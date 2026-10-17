Ne kupuj – udomi Elzu i mačiće

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Elzu i mačiće.

Elza

Udomljava se jazavičarka Elza, stara godinu dana, nakon što je sterilisana.

Prethodni vlasnik je nažalost preminuo i ona sada pokušava ponovo da se skući.

Trenutno se nalazi u Dolovu, a sve drugo može se saznati pozivom na telefon 063/761-03-10.

Mačići

Poklanjaju se mačići, stari oko dva meseca, koji se nalaze u okolini Pančeva.

Majka maca je došla kod jedne gospođe u dvorište, u šupu i tu se omacila.

Sada ove mačeće sreće traže svoje vlasnike, koji mogu da se jave na kontakt 064/861-22-29.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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