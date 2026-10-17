Ne kupuj – udomi Elzu i mačiće
10:00
17.10.2026
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Elzu i mačiće.
Elza
Udomljava se jazavičarka Elza, stara godinu dana, nakon što je sterilisana.
Prethodni vlasnik je nažalost preminuo i ona sada pokušava ponovo da se skući.
Trenutno se nalazi u Dolovu, a sve drugo može se saznati pozivom na telefon 063/761-03-10.
Mačići
Poklanjaju se mačići, stari oko dva meseca, koji se nalaze u okolini Pančeva.
Majka maca je došla kod jedne gospođe u dvorište, u šupu i tu se omacila.
Sada ove mačeće sreće traže svoje vlasnike, koji mogu da se jave na kontakt 064/861-22-29.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
Ne kupuj – udomi Vrtirepe i Francuza Badija