Ne kupuj – udomi Vrtirepe i Francuza Badija

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Vrtirepe i Francuza Badija.

Vrtirepci

Mačići stari oko mesec i po dana traže udomitelje, nakon što su spaseni sa ulice i sada bi želeli da pronađu neke odogovorne ljude kod kojih će imati šansu da odrastu.

Ovi vrtirepci veoma su slobodni, veseli i razigrani, a sve drugo može se saznati pozivom na kontakt-telefon 060/100-64-69.

Francuz Badi

Ovaj čipovani čikica se zove Badi i star je oko pet godina.

Vlasnik više ne može da brine o njemu i sada je u potrazi za novim

domom.

Dresiran je i socijalizovan i s drugim psima dobro se slaže, tako da će moći možda da se prilagodi i živi sa drugim dlakavim ukućanima.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 060/015-95-

90.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

Ne kupuj – udomi mačka Brku i sestre njuškice

Ne kupuj – udomi Cicka i Malu