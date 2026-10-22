Novi Sad ustao: Pristalice liste Ujedinjena Srbija i bajkeri na ulicama

Novi Sad — Pristalice koalicione liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ , više od 10.000, okupile su se večeras u Novom Sadu u okviru završnih aktivnosti pred predstojeće parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Okupljeni građani, noseći državne zastave Srbije i stranačka obeležja, prošli su centralnim gradskim ulicama izražavajući jasnu podršku aktuelnoj političkoj platformi i programu koji predvodi nosilac liste Aleksandar Vučić.

Atmosferu na skupu dodatno je podigao dolazak velike kolone bajkera i taksista koji su u grad pristigli direktno iz pravca Beograda, prošavši kroz centralne ulice uz zvuke motora neposredno pred početak zvaničnih obraćanja.

Tokom mirne šetnje, učesnici su istakli poruke stabilnosti, kontinuiteta infrastrukturnih projekata, poput Fruškogorskog koridora, i neophodnosti očuvanja državnog jedinstva u ključnim geopolitičkim okolnostima.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da ovaj skup predstavlja „spektakl, a ne običan miting“, naglašavajući da je organizacija rezultat odricanja velikog broja ljudi, uključujući poljoprivrednike, traktoriste i bajkere koji su dali doprinos kampanji. Vučević je istakao da je Novi Sad „slobodan grad za sve ljude i neotuđivi deo Srbije“.

Podršku skupu pružili su i visoki funkcioneri stranke, podsećajući na poruke stabilnosti i kontinuiteta uoči izbora.

Lokalni koordinatori ističu da je večerašnji odziv jasan pokazatelj snažnog političkog uporišta u Vojvodini, te da je energija na ulicama dokaz visoke motivisanosti biračkog tela pred uvod u izbornu tišinu. Događaj je protekao bez incidenata, uz umereno prisustvo saobraćajne policije koja je regulisala kretanje kolone.

(Pančevac/S.L)