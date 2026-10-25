Isključenja u Vršcu 28. oktobra zbog planiranih radova

Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, Pogon Vršac, najavio je radove na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata u okviru priprema distributivnog sistema za predstojeću sezonu.

Zbog planiranih radova, u sredu, 28. oktobra 2026. godine, pojedini potrošači u Vršcu privremeno će biti bez električne energije.

Raspored planiranih isključenja:

Od 8.30 do 10.30 časova

Ulica Vojvode Knićanina, od broja 59 do 93 i od broja 58 do 94.

Od 10.30 do 12.30 časova

Ulica Vojvode Knićanina, od Dečanske do Cara Lazara.

Od 12.30 do 14.30 časova

Ulica Cara Lazara, od Banatske do Vojvode Knićanina.

Iz Elektrodistribucije mole korisnike za razumevanje i savetuju da tokom trajanja radova isključe električne uređaje iz mreže, a da ih ponovo uključe nakon uspostavljanja redovnog snabdevanja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, radovi mogu biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni. Takođe, postoji mogućnost da snabdevanje električnom energijom bude uspostavljeno i pre najavljenog vremena.

Građanima se savetuje da planiraju svoje obaveze u skladu sa navedenim terminima.

(Vršac online)