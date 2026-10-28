Omoljica dobija novo dečje igralište do proleća

U Omoljici kod Pančeva u toku je izgradnja modernog dečjeg igrališta u Ulici Maksima Gorkog, prekoputa lokalne crkve. Prostor namenjen najmlađima je već ograđen, a radnici trenutno intenzivno rade na uređenju podloge i postavljanju ivičnjaka oko buduće igrališne površine.

Investitor ovog projekta je Grad Pančevo, dok konzorcijum izvođača čine firme „GRADCOM BUILD” iz Pančeva, „Kreativni gradski centar” iz Beograda i AD „Tehnika” iz Vršca. Izgradnja se sprovodi u okviru šireg projekta nabavke i postavljanja dečjih igrališta u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva.

Novi prostor za igru biće opremljen savremenim spravama, uključujući ljuljaške i kombinovanu konstrukciju sa toboganom, dok će uz obod igrališta biti postavljene klupe za odmor. Radovi su počeli u oktobru, a rok za završetak je četiri meseca, što znači da će mališani iz Omoljice dobiti novi kutak za igru već na proleće.

(Pančevac/Dnevnik)