Opovo: Aktiv žena priprema tradicionalno druženje

Udruženje „Aktiv žena Opovo” započelo je intenzivne pripreme za svoje tradicionalno druženje žena, koje će se održati krajem narednog meseca.

Ovaj popularni događaj svake godine okuplja veliki broj gošći iz Opova i okolnih mesta, pružajući priliku za druženje, razmenu iskustava i očuvanje lokalnih običaja.

Manifestacija je zakazana za subotu, 28. novembar, a domaćin skupa biće Hotel „Opovo”. Organizatorke obećavaju bogat program i prijatnu atmosferu, pozivajući sve zainteresovane dame da na vreme planiraju svoj dolazak.

„Tradicionalno druženje žena već je u pripremi. Mislite o tome”, poručuju kratko i zagonetno iz Aktiva žena Opovo, najavljujući još jedno nezaboravno veče ispunjeno zajedništvom i pozitivnom energijom.

Ovakvi skupovi imaju ključnu ulogu u društvenom životu opštine, jer pored zabavnog karaktera, promovišu solidarnost, žensko preduzetništvo i očuvanje bogate kulturne baštine ovog dela Banata.

(Pančevac)