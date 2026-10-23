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RIK proglasio još 6 izbornih lista za članove savete nacionalnih manjina

18:52

23.10.2026

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Printscreen/YT

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na današnjoj sednici još šest izbornih lista za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Proglašene su liste: „Češka lista“ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, izborna lista „Ujedinjeni Bošnjaci“ Samir Tandir za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, izborna lista „Česi pobeđuju“ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine.

Republička izborna komisija je proglasila i izbornu listu „Makedonci u Srbiji“ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, izbornu listu „Dragoljub Malović Jedinstveni“ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine, kao i izbornu listu „Makedonci zajedno“ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine.

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina zakazani su za 8. novembar.

(Agencije)

Tagovi

Izbori RIK; nacionalne manjine Saveti

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