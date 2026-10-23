Veliki preokret omladinaca: Voja Gačić slavi jesenju titulu

Omladinci Fudbalskog kluba Voja Gačić ostvarili su veliku pobedu na gostovanju u Starčevu, gde su posle uzbudljivog preokreta savladali domaću ekipu Borca rezultatom 2:1.

Ovaj trijumf doneo je Pančevcima nova tri boda i omogućio im da jedno kolo pre kraja obezbede prvu poziciju na tabeli i ponesu laskavu titulu jesenjeg šampiona.

Prvo poluvreme proteklo je u znaku domaćih igrača Borca, koji su nakon jedne tečne i lepe akcije krunisali inicijativu i poveli sa 1:0. Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, a u nastavku utakmice viđena je potpuno drugačija slika na terenu.

Gosti su od prvog minuta drugog poluvremena krenuli sa žestokim pritiskom na gol Starčevaca.

Takva igra urodila je plodom sredinom drugog dela meča, kada su omladinci Voje Gačića odigrali sjajnu akciju, a Milovanov pogodio mrežu za izjednačenje na 1:1. Od tog trenutka, napadi pančevačkog tima postajali su sve silovitiji.

I kada je delovalo da će se utakmica završiti podelom bodova, u poslednjem minutu usledila je prelepa akcija gostujuće ekipe koju je Ivanović hladnokrvno poslao u mrežu Borca za konačnih 2:1 i veliko slavlje.



Iz tabora pančevačkog kluba nisu krili zadovoljstvo nakon dramatične završnice i velikog uspeha svojih izabranika na teškom gostovanju.

„Čestitam domaćoj ekipi na fer i korektnoj igri i želim im puno sreće u nastavku prvenstva. Čestitam mojim momcima na odličnoj igri i velikoj pobedi koja nas ostavlja kolo pre kraja na prvoj poziciji i jesenjoj tituli. Idemo dalje”, poručili su iz FK Voja Gačić.

(Pančevac/S.L)