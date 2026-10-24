U ponoć zaključen poseban birački spisak za izbore za savete nacionalnih manjina

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša doneo je Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti održani 8. novembra ove godine.Rešenje je doneto 23. oktobra u ponoć, u skladu sa članom 80. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, prenelo je Ministarstvo u saopštenju.

Ministar je pozvao pripadnike nacionalnih manjina da se informišu o izbornom procesu i iskoriste svoje biračko pravo 8. novembra, uz poruku da učešćem u izborima doprinose izboru svojih predstavnika, jačanju nacionalnih saveta i unapređenju položaja svojih zajednica u Srbiji.

Pripadnici 21 nacionalne manjine biraće članove svojih nacionalnih saveta na neposrednim izborima, dok će pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima članove nacionalnih saveta biraće pripadnici albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.

Građani sa biračkim pravom, pripadnici nacionalnih manjina, mogu nastaviti da se upisuju u poseban birački spisak do 4. novembra u ponoć, u skladu sa zakonom.

(Pančevac)