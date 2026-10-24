RIK sutra izveštava o izborima: Prvo obraćanje zakazano za osam časova

Republička izborna komisija (RIK) će sutra redovno izveštavati javnost o toku sprovođenja izbora za narodne poslanike i izlaznosti birača, a prva konferencija za novinare biće održana u 8 časova.

Prema zvaničnoj najavi iz RIK-a, redovne konferencije za medije planirane su tokom celog izbornog dana u terminima od 11.05, 13.05, 15.05, 17.05 i 19.05 časova. Komisija će po potrebi organizovati i vanredna obraćanja javnosti, o čemu će predstavnici medija biti blagovremeno obavešteni.

Za predstavnike stranih medija iz RIK-a napominju da im je za rad na teritoriji Republike Srbije neophodna akreditacija izdata od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

„Direktni prenosi konferencija za novinare mogu se pratiti na zvaničnoj internet stranici Republičke izborne komisije, u odeljku aktivnosti/Konferencije za medije”, navodi se u saopštenju Republičke izborne komisije koje prenosi novinska agencija Tanjug.

(Pančevac)