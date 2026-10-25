Veliki odziv birača od jutros: Birališta otvorena na vreme, negde malo kasnije zbog gužve

Srbija danas glasa na vanrednim parlamentarnim izborima, a u 7 časova otvorena su birališta. Ukupan broj birača u jedinstvenom biračkom spisku je 6.450.523 birača. Biračka mesta se zatvaraju u 20 časova. Do zatvaranja biračkih mesta na snazi je izborna tišina. Glasa se za jednu od 18 izbornih lista.

Na administrativnom prelazu Merdare jutros su velik gužve pošto je veliki broj Srba sa centralnog Kosova i Metohije krenuo u centralnu Srbiju kako bi glasao na današnjim parlamentarnim izborima. Zbog velike gužve otvorene su dve saobraćajne trake, prenosi TV Most. Većina građana krenula je svojim automobilima, dok je nemali broj krenuo i autobusima.

Veliki broj Srba sa KiM krenuo je u ranim jutarnjim satima u centralnu Srbiju kako bi glasali, prenosi Blic.

Prva pres konferencija RIK-a: Birališta otvorena na vreme, negde se malo kasnije zbog velikog broja birača

Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije (RIK), izjavo je tokom prve današnje pres konferencije ovog tela, da su birališta širom Srbije otvorena na vreme, osim na pojedinim mestima gde se malo kasnilo zbog velikog broja birača i pripreme biračkim odbora. On je zamolio za strpljenje svih.

Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom u redu za glasanje

Prvi na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić glasao je na biračkom mestu broj 140 u DV „Tesla- nauka za život“. Vučić je došao na glasanje u pratnji supruge Tamare.

Željko Rebrača glasao u Novom Sadu

Kandidat za narodnog poslanika na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Željko Rebrača glasao je jutros na biračkom mestu u Osnovnoj školi „Vasa Stajić“ u Novom Sadu. Bivši košarkaš je 19. na listi „Ujedinjene Srbije“.

Glasala Milica Đurđević Stamenkovski na Voždovcu

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski glasala je jutros u OŠ „Janko Veselinović“ na Voždovcu. Ona je glasala na biračkom mestu 34.

Srbi sa KiM prešli kilometre da bi ostvarili svoje biračko pravo

Ogromne gužve i veliki odziv na izmeštenim biračkim mestima u centralnoj Srbiji gde glasaju Srbi sa Kosova i Metohije. Oni su u ranim jutarnjim satima, neki čak i pre svitanja, krenuli da severa KiM, iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca, Orahovca, Metohije i drugih srpskih sredina da glasaju na parlamentarnim izborima.

(Blic)