Izbori u Južnom Banatu: Glasa se na 273 biračka mesta

PANČEVO – Na teritoriji Južnobanatskog okruga jutros u 7 časova otvorena su biračka mesta za parlamentarne izbore. Prema zvaničnim podacima sa sajta Republičke izborne komisije, na ovom području pravo glasa ima ukupno 246.264 građana, koji svoju građansku dužnost mogu ispuniti na jednom od 273 biračka mesta. Glasanje se odvija nesmetano, a birališta zatvaraju u 20 časova.

Najveći broj biračkih mesta nalazi se na teritoriji grada Pančeva – ukupno 79, gde je upisano i najviše građana sa pravom glasa, njih 106.463. Sledi Vršac sa 56 biračkih mesta, gde je upisano 43.013 birača, a prema prvim informacijama sva mesta su otvorena na vreme i proces protiče regularno.

U opštini Kovin određeno je 26 biračkih mesta, dok meštani opštine Opovo glasaju na 25 mesta, gde pravo glasa ima 8.040 građana. Izborni dan za sada protiče bez nepravilnosti i u Alibunaru, gde se glasa na 24 biračka mesta za 16.489 upisanih birača.

U Plandištu su aktivna 23 biračka mesta, u opštini Kovačica glasa se na 21 mestu za ukupno 20.448 birača, dok opština Bela Crkva broji 19 biračkih mesta na kojima pravo glasa može da iskoristi 15.012 građana.

Građani glasaju na mestima na kojima su upisani u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska, uz obavezan lični dokument sa fotografijom.

(Pančevac/RTV Pančevo)