Pastor: Nadali smo se boljim rezultatima, ali smo preživeli

Predsednik SVM Balint Pastor izjavio je da se njegova stranka uspela da preživi referendumsku atmosferu.

SUBOTICA – Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je da se njegova stranka nadala boljim rezultatima na izborima, ali da je, uprkos tome, uspela da preživi referendumsku atmosferu.

Prema njegovim rečima, SVM je sada treća ili četvrta politička snaga u Srbiji, sa dva ili tri poslanička mandata, što je, kako je ocenio, „za jednu malu, manjinsku regionalnu stranku svakako ogroman uspeh“.

„Od nas će jedino imati više Studentska lista i lista Aleksandra Vučića“, rekao je Pastor novinarima u sedištu stranke.

On je zahvalio svim učesnicima izbora na tome što su priznali izborne rezultate, ocenjujući da će zahvaljujući tome mir vladati i večeras i sutra, kao i svih narednih dana.

„Kao prvo želim svima da zahvalim što su glasali, što su učestvovali na ovim izborima, što su iskazali svoje mišljenje, što je sve proteklo u fer i demokratskoj atmosferi da legitimitet ne može da bude upitan“, naveo je Pastor.

Dodao je da su svi pokazali, „pogotovo oni koji su izgubili ove izbore, da su za demokratiju i da je Srbija pravna država“.

Govoreći o izbornom rezultatu SVM-a, Pastor je podsetio da će pojedine velike političke stranke, koje imaju centrale u Beogradu i koje su decenijama bile zastupljene u republičkom parlamentu, sada ostati bez poslaničkih mandata.

„Kada kažem da smo preživeli ove izbore, onda mislim na to da određene velike stranke sa centralom u Beogradu koje postoje i koje su konstantno parlamentarne će nakon 35 godina ostati izvan skupštine“, rekao je Pastor.

On je naveo da ostaje da se vidi kako će se politička situacija razvijati u budućnosti, ističući da će SVM nastaviti da deluje kao samostalna politička stranka i zastupa interese vojvođanskih Mađara.

„Mi ćemo i dalje da budemo jedna samostalna politička stranka koja će dosledno da zastupa interese vojvođanskih Mađara, kao što smo to činili i prethodne 32 godine, a nadam se da će naredni izbori za četiri godine biti takvi da će više učesnika ući u parlament Srbije“, poručio je Pastor.

Na kraju obraćanja novinarima, Pastor je čestitao Studentskoj listi na ostvarenim izbornim rezultatima.

(Pančevac)