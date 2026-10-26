Vršac: Predstavljeno izdanje o životu Rumuna u Vojvodini

U Centru „Millennium“ u Vršcu održana je promocija informatora posvećenog kulturnim dešavanjima Rumuna u Vojvodini.

U sali na petom spratu Centra „Millennium“ u Vršcu održana je promocija informatora posvećenog kulturnim dešavanjima Rumuna u Vojvodini, u organizaciji Kulturnog centra Vršac i u saradnji sa Rumunskim centrom za istraživanje i kulturu.

Autor izdanja je dr Trajan Kačina, koji je ujedno i član Gradskog veća Grada Vršca zadužen za kulturu i obrazovanje.

O značaju ovog izdanja i njegovom doprinosu očuvanju i predstavljanju kulturnog stvaralaštva rumunske zajednice govorio je prof. dr Mirča Maran. Prisutnima su se obratili i Marjan Mohan, predsednik udruženja, kao i autor informatora dr Trajan Kačina.

Publikacija pruža uvid u kulturne aktivnosti Rumuna u Vojvodini i doprinosi boljoj informisanosti o manifestacijama, stvaralaštvu i kulturnom životu ove zajednice.

Organizovanjem ovakvih programa nastavlja se negovanje kulturne raznolikosti, očuvanje tradicije i jačanje međusobnog razumevanja među zajednicama koje zajedno žive u Vršcu i Vojvodini.

(Vršac online)