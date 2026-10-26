Mesec čistoće u Vršcu: Raspored odnošenja smeća i kabastog otpada

Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ nastavlja akciju „Oktobar – mesec čistoće“, u okviru koje će od 26. do 30. oktobra 2026. godine biti organizovano odnošenje smeća i kabastog otpada prema utvrđenom rasporedu.

Akcija obuhvata veliki broj ulica i gradskih lokacija, a građanima se upućuje poziv da otpad pripreme i iznesu na odgovarajući način, kako bi njegovo uklanjanje proteklo efikasno i bez zadržavanja na javnim površinama.

Ulice obuhvaćene akcijom od 26. do 30. oktobra

Rasporedom su obuhvaćene sledeće ulice i lokacije:

Trg Svetog Teodora, Splitska, Vojnički trg, Kumanovska, Dositejeva, Đure Jakšića, Pionirska, Sterijina, Grozdanova, Dalmatinska, Sutjeska, Vojvode Knićanina, Sremska, Studenička, Dečanska, Gundulićeva, Ilije Birčanina, Banatska, Cvetna, Novosadska, Save Munćana, Stanoja Glavaša, Šumadijska, Svetozara Markovića, Trg partizana, Mokranjčeva, Trg Konstantina Spajića, Nikole Tesle, Trg pobede, Svetosavski trg, Jaše Tomića, Danila Ilića, Jakova Ignjatovića, Gavrila Principa, Stevana Mokranjca, Žarka Zrenjanina, Feliksa Milekera, Vuka Karadžića, Vaska Pope, Kozaračka, Ive Milutinovića, Heroja Pinkija, Nikite Tolstoja, Dimitrija Tucovića, Mitropolita Stratimirovića, Skadarska, Vase Pelagića, Petra Drapšina, Milana Tokina, Rudolfa Kornauera, Cerska, Župska, Stari Kuštiljski put, Šabačka, Niška, Cetinjska, Kosmajska, Kolubarska, Mačvanska, Kopaonička, Karađorđeva, Užička, Vinogorska, Kuštiljska i Prve krajiške brigade.

Kako odložiti kabasti otpad?

U okviru akcije građani mogu da iznesu kabasti otpad, u koji spadaju stari nameštaj, kuhinjski elementi, tepisi, dušeci, bela tehnika i slični predmeti.

Individualna domaćinstva: Kabasti otpad potrebno je izneti na javnu površinu ispred kuće tokom nedelje predviđene rasporedom.

Veće količine otpada: Obavezno je prethodno najaviti odvoz pozivom na brojeve telefona 060 843 5201 ili 013 440 800, lokal 5.

Stambene zgrade: Stanari kolektivnog stanovanja otpad donose do najbližeg kontejnerskog mesta, uz koordinaciju sa upravnikom zgrade.

Iz JKP „Drugi oktobar“ apeluju na građane da se pridržavaju rasporeda i pravila odlaganja kako bi akcija doprinela urednijem i čistijem gradu.

Zajedničkom brigom o prostoru u kojem živimo možemo doprineti lepšem izgledu Vršca i očuvanju životne sredine.

(Vršac online)