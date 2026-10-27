Učenici iz Vršca na razmeni u Švajcarskoj

Učenici iz Vršca, koji borave na interkulturalnoj razmeni u švajcarskom gradu Trogenu, uspešno su završili još jedan dan ispunjen edukativnim aktivnostima i zajedničkim učenjem. Poseban akcenat u ovom delu programa stavljen je na unapređenje komunikacije, jačanje samopouzdanja, međusobno poštovanje i podsticanje aktivnog učešća mladih u društvu.

Tokom dana vršački osnovci i srednjoškolci učestvovali su u dve interaktivne radionice koje su im omogućile da kroz razgovor i saradnju sa vršnjacima razmišljaju o sopstvenim mogućnostima i značaju timskog rada. Prva radionica, pod nazivom „Svetski šampion” (World Champion), bila je posvećena razvoju timskog duha, istrajnosti i veri u sopstvene sposobnosti, učeći mlade da uspeh posmatraju kao rezultat zajedničkog zalaganja.

Druga radionica, pod sloganom „Tvoj glas ima moć” (Your Voice Has Power), bila je usmerena na značaj slobodnog izražavanja mišljenja, aktivnog slušanja i uvažavanja različitih stavova unutar jedne multikulturalne zajednice.

Paralelno sa ovom razmenom, u Srbiji se ove nedelje održavaju i javne konsultacije u okviru „Interreg IPA” programa saradnje između Rumunije i Srbije za period nakon 2027. godine, koje takođe mapiraju potrebe mladih i lokalnih zajednica u pograničnim oblastima.

(Pančevac/S.L)