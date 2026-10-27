Izviđačka avantura u Mačvi: „Janošik“ na takmičenju u Bogatiću

BOGATIĆ – Članovi Odreda izviđača „Janošik“ iz Kovačice učestvovali su na trećem po redu tradicionalnom takmičenju „Hajduci u trci“, koje je od 16. do 18. oktobra održano u Bogatiću. Ova trodnevna akcija, u organizaciji lokalnog Odreda izviđača „Hajduk“, okupila je brojne odrede iz cele Srbije koji su kroz igru, edukaciju i druženje testirali svoje izviđačke veštine.

Centralni deo manifestacije obeležio je inovativni koncept potere u kojem su se učesnici podelili na „hajduke“ i „tragače“, što je donelo pregršt uzbuđenja i adrenalina na terenu. Pored same trke, kovačički izviđači su se oprobali u streličarstvu, rešavanju poligona spretnosti i proveri znanja iz prve pomoći. Program je upotpunjen stručnom obukom o ronjenju, nakon čega su učesnici dan završili opuštajućim večernjim kupanjem na otvorenom.

„Tri dana smo zaboravili na brige i školu, a posvetili smo se prijateljima i druženju. Iako nas nije bilo puno, svi smo se zbližili i imali sjajno društvo. A sad opet čekamo neko novo takmičenje”, preneli su svoje utiske mladi izviđači iz Kovačice.

(Pančevac)