Kovačička izdanja na Sajmu knjiga u Beogradu

PANČEVO / KOVAČICA – Na 69. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, u okviru zajedničkog štanda Gradske biblioteke Pančevo, javnosti su predstavljena i odabrana izdanja Opštinske biblioteke Kovačica.

Kako je informisao direktor kovačičke ustanove Slobodan Stevanovski, pančevačka biblioteka ove godine koordiniše zajednički prostor namenjen nekomercijalnim izdavačima i ustanovama kulture iz Pančeva i okoline koje nemaju zasebne štandove na ovoj manifestaciji.

Svi posetioci koji žele da se upoznaju sa književnim stvaralaštvom kovačičkog kraja mogu pronaći knjige o opštini Kovačica, kao i dela lokalnih autora, u Hali 4 Beogradskog sajma, u Ulici Meše Selimovića. Štand se nalazi na atraktivnoj lokaciji – smešten je odmah ispred velikog izložbenog prostora Narodne biblioteke Srbije, dok se pored pozicije nedeljnika „Pančevac“ nalazi štand Gradske biblioteke Beograd.

(Pančevac/RTV Kovačica)