Kulturna dešavanja Južni Banat

Kovačička izdanja na Sajmu knjiga u Beogradu

19:00

27.10.2026

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Printscreen/RTV Kovačica

PANČEVO / KOVAČICA – Na 69. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, u okviru zajedničkog štanda Gradske biblioteke Pančevo, javnosti su predstavljena i odabrana izdanja Opštinske biblioteke Kovačica.

Kako je informisao direktor kovačičke ustanove Slobodan Stevanovski, pančevačka biblioteka ove godine koordiniše zajednički prostor namenjen nekomercijalnim izdavačima i ustanovama kulture iz Pančeva i okoline koje nemaju zasebne štandove na ovoj manifestaciji.
Svi posetioci koji žele da se upoznaju sa književnim stvaralaštvom kovačičkog kraja mogu pronaći knjige o opštini Kovačica, kao i dela lokalnih autora, u Hali 4 Beogradskog sajma, u Ulici Meše Selimovića. Štand se nalazi na atraktivnoj lokaciji – smešten je odmah ispred velikog izložbenog prostora Narodne biblioteke Srbije, dok se pored pozicije nedeljnika „Pančevac“ nalazi štand Gradske biblioteke Beograd.
(Pančevac/RTV Kovačica)

Tagovi

Biblioteka Kovačica kultura Pančevo Sajam Knjiga

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