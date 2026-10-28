Sačuvan dragocen deo apotekarskog nasleđa Vršca

Gradski muzej Vršac završio je konzervatorsko-restauratorske radove na mermernoj natpisnoj tabli iz XIX veka, poreklom iz Apoteke na stepenicama.

Izrađena od crvenkastog mermera, tabla nosi dekorativno oblikovan natpis na nemačkom jeziku, čija poruka glasi:

„Neka Božji blagoslov uvek počiva na ovoj radionici veštine lečenja, na dobrobit napaćenog čovečanstva!”

Ovaj apotekarski blagoslov svedoči o shvatanju apoteke kao mesta posvećenog lečenju i dobrobiti ljudi.

Radovi su obuhvatili čišćenje kamene površine, restauraciju bojenog sloja natpisa zlatnim pigmentom i nanošenje zaštitne prevlake za mermer. Time je poboljšana čitljivost natpisa, a tabla dodatno zaštićena, uz ponovno isticanje lepote kamena i dekorativnih detalja.

Tabla je deo nasleđa Apoteke na stepenicama, čija istorija seže do 1784. godine, kada je u Vršcu osnovana prva javna građanska apoteka. Njena konzervacija predstavlja još jedan doprinos očuvanju duge tradicije apotekarstva i zdravstvene kulture našeg grada.

(Pančevac/Gradski muzej Vršac)