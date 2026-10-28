Sačuvan dragocen deo apotekarskog nasleđa Vršca

Od danas radovi na putu Stajićevo – Čenta
12:56
28.10.2026
Gradski muzej Vršac završio je konzervatorsko-restauratorske radove na mermernoj natpisnoj tabli iz XIX veka, poreklom iz Apoteke na stepenicama.
Izrađena od crvenkastog mermera, tabla nosi dekorativno oblikovan natpis na nemačkom jeziku, čija poruka glasi:
„Neka Božji blagoslov uvek počiva na ovoj radionici veštine lečenja, na dobrobit napaćenog čovečanstva!”
Ovaj apotekarski blagoslov svedoči o shvatanju apoteke kao mesta posvećenog lečenju i dobrobiti ljudi.
Radovi su obuhvatili čišćenje kamene površine, restauraciju bojenog sloja natpisa zlatnim pigmentom i nanošenje zaštitne prevlake za mermer. Time je poboljšana čitljivost natpisa, a tabla dodatno zaštićena, uz ponovno isticanje lepote kamena i dekorativnih detalja.
Tabla je deo nasleđa Apoteke na stepenicama, čija istorija seže do 1784. godine, kada je u Vršcu osnovana prva javna građanska apoteka. Njena konzervacija predstavlja još jedan doprinos očuvanju duge tradicije apotekarstva i zdravstvene kulture našeg grada.
(Pančevac/Gradski muzej Vršac)