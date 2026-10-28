Od danas radovi na putu Stajićevo – Čenta
12:56
28.10.2026
Danas se izvode radovi na mašinskom krpljenju rupa na državnom putu I B reda broj 13, na deonici Stajićevo – Čenta. Radovi se izvode u periodu od 8 do 17 časova,javlja Glas Opova.
Za vreme trajanja radova, saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila. Apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju – navodi se u saopštenju JP Putevi Srbije
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