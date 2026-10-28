Južni Banat

Od danas radovi na putu Stajićevo – Čenta

12:56

28.10.2026

Podeli vest:

Foto: Glas Opova

Danas se izvode radovi na mašinskom krpljenju rupa na državnom putu I B reda broj 13, na deonici Stajićevo – Čenta. Radovi se izvode u periodu od 8 do 17 časova,javlja Glas Opova.

Za vreme trajanja radova, saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila. Apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju – navodi se u saopštenju JP Putevi Srbije

Tagovi

Čenta Opovo radovi na putu

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.