Od danas radovi na putu Stajićevo – Čenta

Danas se izvode radovi na mašinskom krpljenju rupa na državnom putu I B reda broj 13, na deonici Stajićevo – Čenta. Radovi se izvode u periodu od 8 do 17 časova,javlja Glas Opova.

Za vreme trajanja radova, saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila. Apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju – navodi se u saopštenju JP Putevi Srbije