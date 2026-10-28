Južni Banat

Obnova Deliblatske peščare: Stručnjaci prave plan sanacije

15:00

28.10.2026

Podeli vest:

Foto: JP Vojvodinašume

ČARDAK – Na inicijativu JP „Vojvodinašume“, na Čardaku je održan stručni sastanak posvećen sanaciji i obnovi Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“ nakon požara. Na skupu su se okupili predstavnici 17 naučnih institucija, fakulteta i organizacija civilnog društva kako bi uspostavili sveobuhvatan i kompletan plan za dugoročni oporavak ovog specifičnog zaštićenog područja.
Prvi korak u obnovi već je napravljen sagledavanjem stanja na terenu, a stručnjaci naglašavaju da cilj nije samo puko ozelenjavanje opoženih površina. Budući sanacioni plan mora uzeti u obzir da peščara predstavlja složen mozaik šumskih, otvorenih, stepskih i peščarskih staništa. Zbog toga će se pažljivo procenjivati gde su ljudske mere sanacije neophodne, a gde prirodi treba omogućiti da se obnovi sama.
„Imali smo 17 fakulteta, institucija i nevladinih organizacija zajedno na jednom mestu, gde smo mi kao upravljači prezentovali šta je do sada urađeno, šta se trenutno radi i koji su nam budući planovi. Jako je važno što će sanacioni plan podrazumevati pristup nekoliko struka, kako bi bio sveobuhvatan i kompletan“, istakao je izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj u JP „Vojvodinašume“ Marko Marinković.

 

Da put do najboljih rešenja podrazumeva i razmenu različitih, ponekad suprotstavljenih stavova, potvrdio je i direktor Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Goran Anačkov.
„Izneto je mnogo oprečnih mišljenja i bilo je neslaganja oko modela, načina rešavanja i pristupa problemu. Međutim, ono što je najvažnije jeste da postoji dobra volja za veliki posao koji nam predstoji“, rekao je Anačkov.

(Dnevnik)
 

Tagovi

Čardak Deliblatska peščara ekologija obnova Vojvodinašume

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.