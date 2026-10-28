Obnova Deliblatske peščare: Stručnjaci prave plan sanacije

ČARDAK – Na inicijativu JP „Vojvodinašume“, na Čardaku je održan stručni sastanak posvećen sanaciji i obnovi Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“ nakon požara. Na skupu su se okupili predstavnici 17 naučnih institucija, fakulteta i organizacija civilnog društva kako bi uspostavili sveobuhvatan i kompletan plan za dugoročni oporavak ovog specifičnog zaštićenog područja.

Prvi korak u obnovi već je napravljen sagledavanjem stanja na terenu, a stručnjaci naglašavaju da cilj nije samo puko ozelenjavanje opoženih površina. Budući sanacioni plan mora uzeti u obzir da peščara predstavlja složen mozaik šumskih, otvorenih, stepskih i peščarskih staništa. Zbog toga će se pažljivo procenjivati gde su ljudske mere sanacije neophodne, a gde prirodi treba omogućiti da se obnovi sama.

„Imali smo 17 fakulteta, institucija i nevladinih organizacija zajedno na jednom mestu, gde smo mi kao upravljači prezentovali šta je do sada urađeno, šta se trenutno radi i koji su nam budući planovi. Jako je važno što će sanacioni plan podrazumevati pristup nekoliko struka, kako bi bio sveobuhvatan i kompletan“, istakao je izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj u JP „Vojvodinašume“ Marko Marinković.

Da put do najboljih rešenja podrazumeva i razmenu različitih, ponekad suprotstavljenih stavova, potvrdio je i direktor Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Goran Anačkov.

„Izneto je mnogo oprečnih mišljenja i bilo je neslaganja oko modela, načina rešavanja i pristupa problemu. Međutim, ono što je najvažnije jeste da postoji dobra volja za veliki posao koji nam predstoji“, rekao je Anačkov.

(Dnevnik)

