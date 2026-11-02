Južni Banat

Prvo mesto za orahovaču Češke besede Vršac

Na tradicionalnoj manifestaciji „Banatski proizvodi 2026” u rumunskom Ajbentalu, vršačko udruženje uspešno je predstavilo bogato kulturno nasleđe, običaje i tradiciju češke zajednice iz ovog dela Banata.

13:00

02.11.2026

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FB/Udruženje Češka beseda Vršac
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Udruženje „Češka beseda Vršac” osvojilo je prvo mesto za svoju domaću orahovaču na tradicionalnoj manifestaciji „Banatski proizvodi 2026”, održanoj u mestu Ajbental u Rumuniji. Vršačko udruženje je na ovom međunarodnom događaju uspešno predstavilo svoju tradiciju, običaje i bogato kulturno nasleđe češke zajednice iz ovog dela Banata.
Članovi udruženja ističu da ovo visoko priznanje predstavlja veliku potvrdu njihovog zajedničkog truda i posvećenosti očuvanju autentičnih recepata i tradicije, kao i prenošenju kulturnih vrednosti na buduće generacije.

 

Iz Češke besede Vršac su uputili veliku zahvalnost domaćinima na gostoprimstvu, kao i ostalim učesnicima na druženju i sklapanju novih prijateljstava. Kako ocenjuju u udruženju, učešće na manifestaciji u Rumuniji još jednom je potvrdilo ogroman značaj ovakvih prekograničnih susreta koji uspešno povezuju ljude, različite kulture i banatsku tradiciju.
(Pančevac)

 

Tagovi

Ajbental Banatski proizvodi Češka beseda Vršac orahovača tradicija

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