RIK usvojio ukupne rezultate: Studentska lista 140, Ujedinjena Srbija 103 mandata

Republička izborna komisija (RIK) jednoglasno je večeras usvojila ukupne rezultate izbora za narodne poslanike Skupštine Srbije prema kojima je „Studentska lista- Studenti pobeđuju“ osvojila 2. 354. 417 glasova, odnosno 140 mandata, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 1.731.323 glasa, odnosno 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

Izborna lista „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“ osvojila je 94. 766 glasova, nula mandata.

Izborna lista Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP) osvojila 20. 638 glasova i jedan mandat.

Izborna lista “Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“ osvojila je 35. 461 glas, odnosno dva mandata.

Izborna lista “Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“ osvojila je 12. 440 glasova, odnosno jedan mandat.

Izborna lista “Ruska stranka – Srbija u Briksu – Slobodan Nikolić“ osvojila je 6.503 glasova ili nula mandata.

Izborna lista “Autentična desnica – dr Miloš Jovanović – odvažno srpski!“ osvojila je 39. 503 glasa i nula mandata.

Izborna lista “Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“ osvojila je 12. 570 glasova, odnosno nula mandata.

Izborna lista “SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“ osvojila je 12.549 ili jedan mandat.

Izborna lista “Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije“ osvojila je 20.045 glasova i nula mandata.

Izborna lista “Liberalno zelena stranka – Za slobodnu i čistiju Srbiju“ osvojila je 2.686 glasova ili nula mandata.

Izborna lista “Biram pravdu – biram budućnost – Koalicija snaga“ osvojila je 1.187 glasova i nula mandata.

Izborna lista “Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi braća zauvek“ osvojila je 4.286 glasova, nula mandata.

Izborna lista “Ćale ovo je za tebe – Petar Đurić – premijer Srbije“ osvojila je 2.022 glasova, nula mandata.

Izborna lista “Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju – Narodna stranka, Bunt-prava Srbija -“ osvojila je 3. 705 glasova, nula mandata.

Izborna lista “Albanska koalicija“ osvojila je 26.783 i dva mandata.

Izborna lista “Majka Srbija – Gruda“ osvojila je 3.234 ili nula mandata .

(Tanjug)